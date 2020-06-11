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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:07 م
الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي
جمال عاشور
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين في 6 مسابقات للعام 20192020، التى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة الرفاعى، والشاعر رجب الصاوي مدير عام المسابقات والجوائز التابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض.

ونستعرض أسماء الفائزين فى السطور التالية:

المسابقة الأولى "مسابقة الأعلام وتعزيز الولاء والانتماء" حيث فاز بها كل من: "عيسى جاد الكريم عيسى مراد، نجلاء فتحي مصطفى أحمد محمد، سلطان خلف الله محمد دياب".

المسابقة الثانية "مسابقة التأليف المسرحي" حيث فاز بها كل من: "ابراهيم الحسيني علي محمد، آمال محمد محمد الميرغني (مناصفة)، هدى سعيد أحمد سعيد (مناصفة)، مؤمن محمد محمد علي مؤمن".

المسابقة الثالثة "مسابقة الصناعات الإبداعية" حيث فاز بها كل من: "ضياء الدين عبد الدايم عمر داود (مناصفة) مركز أول، مدحت شعبان عباس عبد الحي (مناصفة) أول، نجوى محمد أحمد حماد (مناصفة) ثاني، عبد الناصر شحات يونس أحمد (مناصفة) ثاني، حنفي محمود عبد الفتاح حسان (مناصفة) ثالث، محمد فوزي السيد محمد (مناصفة) ثالث".

المسابقة الرابعة "مسابقة المشروعات القومية" حيث فاز بها كل من: "عبد المعبود محمد عبد الرسول عبد اللطيف، سارة أحمد أنور أحمد، حسام ثابت صدقي قابيل".

المسابقة الخامسة "مسابقة شعر العامية" حيث فاز بها كل من: "حسام إبراهيم عارف عارف شحاته نجم، محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف السيد سالم، محمد أحمد خليفة مصطفى خليفة".

المسابقة السادسة "مسابقة الكاريكاتير" حيث فاز بها كل من: "رحاب أحمد فوزي ياسين، مروة إبراهيم عبد الوهاب سلامة، محمد سعيد فوزي محمد الجاويش".

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