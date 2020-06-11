رئيس البورصة ناعيًا محسن عادل: نموذج للإخلاص والتفانى فى العمل

نعى محمد فريد، رئيس البورصة المصرية نيابة عن مجلس إدارة البورصة، وجميع العاملين في المؤسسة، بعميق الحزن الأستاذ محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار، نائب رئيس البورصة السابق، الذي وافته المنية، متقدما بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.وأعرب رئيس البورصة عن تقديره الكامل لما بذله من جهد مخلص يتسم بأقصى درجات التفاني خلال المناصب التي تقلدها، كنائب لرئيس البورصة المصرية، ثم رئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، فضلًا عن مناصب عدة تقلدها الراحل المرحوم بإذن الله تعالى، مؤكدا أن الراحل بذل جهودا كثيرة بإخلاص لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصرية.وذكر رئيس البورصة: "تزاملت مع الراحل المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ محسن عادل في البورصة المصرية، وتشاركنا حينها في اتخاذ عدة قرارات ابتغينا من ورائها العمل قدر المستطاع رفع كفاءة وتنمية سوق المال المصرية.وتابع رئيس البورصة: "لم نر من الراحل المرحوم بإذن الله تعالى سوى النزاهة والجد والهمة والإخلاص والتفاني في العمل".. رحم الله الراحل المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ محسن عادل وتغمده بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى، ونسأل المولى عز وجل أن يشفع فيه عمله الطيب واجتهاده وسعيه الدءوب ويصبر أهله على الفراق.