كندا تستضيف اجتماعا لمجموعة أوتاوا حول إصلاح منظمة التجارة العالمية

أعلنت وزيرة الأعمال التجارية الصغيرة، وترويج الصادرات والتجارة الدولية الكندية ماري نج، اليوم الخميس، أن بلادها ستستضيف الاجتماع الوزاري الخامس لمجموعة أوتاوا حول إصلاح منظمة التجارة العالمية يوم الإثنين المقبل.وبينما يواجه العالم تحدي فيروس "كوفيد-19"، تعمل الدول معا لإيجاد طرق للحفاظ على سلامة الناس مع دعم الشركات والعمال وأسرهم.وذكر بيان صادر من وزارة الأعمال الصغيرة وترويج الصادرات، أن الاجتماع الافتراضي لمجموعة أوتاوا يبنى على التقدم الذي أحرزته كندا والدول الشريكة على مدى الأشهر القليلة الماضية.ويناقش وزراء 13 دولة من مجموعة أوتاوا كيف يمكن لمنظمة التجارة العالمية ونظام التجارة القائم على القواعد المساعدة في التخفيف من آثار الجائحة، ووضع الأساس لانتعاش مستدام، وتكييف القواعد التجارية للاستعداد للأزمات المستقبلية، كما يناقش الوزراء الأولويات الرئيسية، بما في ذلك زيادة الشفافية حول قيود التصدير، وسبل ضمان التدفق السلس للسلع والخدمات لإفادة شعوبهم، ومساعدة الشركات والعمال على التكيف مع الاقتصاد الرقمي.