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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجهيز 7 مدارس لامتحانات الثانوية العامة بقطور في الغربية

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:35 م
تجهيز 7 مدارس
تجهيز 7 مدارس
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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أعلنت محافظة الغربية، اليوم، عن جاهزية 7 مدارس تم اختيارها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة بمركز قطور.

جاء ذلك خلال تفقد وفد مديريك الغربية والتعليم بالغربية، لمدارس الشهيد السادات الإعدادية بنات، وقطور الثانوية المشتركة، ومدرسة قطور البلد الإعدادية المشتركة، بقيادة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

ومن جانبه شدد محافظ الغربية، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حماية لأبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 26 استراحة للمراقبين علي مستوى المحافظة "رجال وسيدات"، موضحًا أنه تم توريد بوابات التعقيم وجاري تركيبها بجميع المدارس.

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