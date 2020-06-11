تجهيز 7 مدارس لامتحانات الثانوية العامة بقطور في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، اليوم، عن جاهزية 7 مدارس تم اختيارها مقارا للجان امتحانات الثانوية العامة بمركز قطور.جاء ذلك خلال تفقد وفد مديريك الغربية والتعليم بالغربية، لمدارس الشهيد السادات الإعدادية بنات، وقطور الثانوية المشتركة، ومدرسة قطور البلد الإعدادية المشتركة، بقيادة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.ومن جانبه شدد محافظ الغربية، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حماية لأبنائنا الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس.وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز عدد 26 استراحة للمراقبين علي مستوى المحافظة "رجال وسيدات"، موضحًا أنه تم توريد بوابات التعقيم وجاري تركيبها بجميع المدارس.