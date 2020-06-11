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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد الحكم بحبسه.. أحمد الفيشاوى فى مهب الريح بسبب تيتوس

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:27 م
لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
أمير محمد خالد
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بعدما حصلت لينا الفيشاوي نجلة الفنان أحمد الفيشاوي على حكم قضائي بحبس والدها بسبب امتناعه عن سداد نفقاتها، وهو الحكم الذي يتبقى له درجة قضائية واحدة ويصبح نهائيا، ظهرت مؤخرًا زيجة ثالثة للفيشاوي نتج عنها طفل تطالب والدته بإثبات نسبه، وهو ما سيضع الفيشاوي في مهب الريح إن لم يحل هذة الأزمة سريعا.

كشف المحامي شعبان سعيد، موكل لينا الفيشاوي، عن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من سيدة ألمانية تدعى دنيس ولمان طالبته برفع دعوى قضائية ضد أحمد الفيشاوي بإثبات نسب طفلها "تيتوس" منه، بعدما تزوجها منذ 10 سنوات أثناء وجوده مع والدته هناك للعلاج، وأكد المحامي أنه ينتظر كل الأوراق والمستندات اللازمة للسير في الإجراءات الرسمية لإثبات نسب الطفل.

وأكد المحامي أن كلا من لينا الفيشاوي وتيتوس على علاقة طيبة ببعضهم البعض ويلتقيان من حين لآخر، ولهما صور كثيرة مع بعض، والفيشاوي تزوج من هند الحناوي وأنجب لينا ثم تزوج من السيدة الألمانية دنيس ولمان وأنجب تيتوس ومتزوج حاليًا من السيدة ندى كامل.

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