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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل خطة «إيجيكو» لمواجهة انتشار كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:19 م
إيجيكو
إيجيكو
أسامة الشندويلي
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أعلنت شركة النصر للمباني والإنشاءات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشيبد والتعمير، عن إصدار بعض القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في ظل استمرار تفشي وباء كورونا التي تسرى على جميع العاملين على مستوى قطاعات الشركة.

واضافت الشركة وفقًا لمنشور حصلت عليه الدستور، أنه يتم منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن ١٢ سنة ميلادية إجازة استثنائية لمدة ١٥ يوما اعتبارا من ١٤ يونيو ٢٠٢٠، كما يتم منح الموظف المصاب بمرض مزمن إجازة استثنائية، وعلى جميع العاملين بالشركة ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بالعمل ولن يسمح بدخول أي موظف لا يرتدي الكمامة.

ونوهت الشركة عن ضرورة قيام العاملين بالإدارات العامة المالية والإدارية على مستوى الشركة، بالتنسيق مع المدير العام ورئيس القطاع المختص بشأن الحضور والعرض على العضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية ونائب رئيس مجلس الإدارة، وذلك للانتهاء من إعداد الميزانية طبقا للمواعيد المحددة.

واوضحت أنه يسرى هذا الأمر اعتبارا من ١٤ يونيو ٢٠٢٠ وحتى نهاية الشهر الجاري، موجهة قطاعات الشركة المختصة بتنفيذ هذا الأمر كل فيما يخصه، كما وجهت بقيام إدارة السكرتارية والمحفوظات بإخطارها بصورة من هذا الأمر.

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