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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يتفقد المستشفى العام

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:11 م
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
هدى الأمير
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قام نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الخميس، بمتابعة انتظام الأعمال داخل مستشفى الأقصر العام، للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى فيروس كورونا، وذلك برفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات المستشفيات.

ووجه نائب محافظ الأقصر، رسالة دعم وتقدير لقطاع الصحة في الأقصر لما يبذلونه من جهود للتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الرعاية للمرضى، كما وجه رسالة طمأنة للمواطنين على توافر المستلزمات الطبية والاستعدادات لمواجهة أزمة كورونا.

كما تفقد أعمال التوسعة الجارية بالمستشفى والذي سيتم افتتاحه خلال الفترة المقبلة لإضافة مزيد من الإمكانيات الطبية بالمستشفى.

رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة، وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام

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