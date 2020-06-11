تحويل 102 مصاب بكورونا للعزل المنزلي في كفر الشيخ

كشف مصدر بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحولين إلى العزل المنزلي إلى 102 حالة، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية وقرب تماثلهم للشفاء، تطبيقا لبروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد.وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الحالات المحولة للعزل المنزلي تتم متابعتها عن طريق فرق متخصصة من وزارة الصحة، حيث تقوم بإيصال كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجونها إلى باب منازلهم مع اتخاذ كافة أساليب الوقاية.وكانت محافظة كفر الشيخ، سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أمس الأربعاء، وذلك بعد ثبوت إيجابية الحالات، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك.