رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحويل 102 مصاب بكورونا للعزل المنزلي في كفر الشيخ

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:07 م
مستشفى العزل ببلطيم
مستشفى العزل ببلطيم
عمرو الشامي
طباعة
كشف مصدر بمستشفى العزل ببلطيم في كفر الشيخ، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد والمحولين إلى العزل المنزلي إلى 102 حالة، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية وقرب تماثلهم للشفاء، تطبيقا لبروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد.

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الحالات المحولة للعزل المنزلي تتم متابعتها عن طريق فرق متخصصة من وزارة الصحة، حيث تقوم بإيصال كافة المستلزمات الطبية التي يحتاجونها إلى باب منازلهم مع اتخاذ كافة أساليب الوقاية.

وكانت محافظة كفر الشيخ، سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أمس الأربعاء، وذلك بعد ثبوت إيجابية الحالات، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وناشدت مديرية الصحة، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

فيما كثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك.

موضوعات متعلقة

مصر تضع 4 خطوط حمراء في مفاوضات سد النهضة

اليوم.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لحظر التجوال وإجراءات التعايش

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

كواليس عزل وزير الإسكان لنفسه بعد مخالطته مصابًا بكورونا (خاص)

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

اليورو «الصيني» يضع طفلا في سويسرا تحت طائلة التحقيق

وباء كورونا يلقي بظلاله على المستقبل الاقتصادي للشباب

كورونا تدفع الأمريكيين لأحضان المنجمين

مقالات الرأي
محمود عابدين
{ إلى: "العاهر" و"الصهيونى" و"الخائن".. ستنتصر مصر وليبيا بإذن الله تعالى }
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات

مركز الملك عبد العزيز يستضيف الممثل إدريس ألبا عبر قناة «إثراء»

«الجمعية الفلسفية» تنعى الدكتور حامد طاهر

التهامي: أغلب المنشدين لا يملكون مصدر رزق آخر