تفاصيل جولة رئيس مدينة سيوة لأعمال حفر البئر العميق والسوق الحضاري

تفقد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، استكمال أعمال حفر البئر العميق بمنطقة بني بير بسيوة، بحضور المهندس عصام عيد مدير تفتيش الري بسيوة ورؤساء قرى المراقي وبهي الدين والإدارات المعنية بمجلس المدينة.وأوضح مسؤول إدارة تفتيش الري بسيوة بأنه تم حتى الآن تحقيق عمق ٥٦٠ متر بعد الانتهاء من سد الشروخ التي كانت تعوق أعمال الحفر في إبريل الماضي، وتم استئناف أعمال الحفر مباشرةً وستتم الأعمال حتى تحقيق عمق ١٠٠٠ متر خلال شهر.وأكد اللواء رئيس مدينة سيوة أن بئر بني بير سيساهم بشكل كبير في ري مساحة تقدر ٣٠٠ فدان ري تقليدي و٦٠٠ فدان ري مطور مما يعمل على الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لأهالي المنطقة ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين بواحة سيوة.كما تفقد رئيس مركز ومدينة سيوة أعمال إنشاء نادي الواحة، يرافقه مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة ورؤوساء القرى والإدارات المعنية تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح حيث سيتم الانتهاء من الأعمال قبل 30 يونيو.وتابع الحصيوي، أعمال إنشاء السوق الحضاري بمنطقة أبوصحرا بمدينة سيوة تنفيذ شركة خليج سيوة للمقاولات تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بمطروح، حيث إن السوق عبارة عن ٢٦ محلا و٢ صالة توزيع بالدور الأرضي وكذا ٢٠ غرفة و٣ كافيتريا بالدور الثاني، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنهاية العام المالي الحالي 30 يونيو.