استمرار تطهير الشوارع والمنشآت بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم للمصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المطافي، ومكتب البريد، ومبنى السنترال بجزيرة شندويل، كما تم تطهير قرية بندار الكرمانية، وروافع القصير، وبلصفورة، ونجع مناع.ونجع عبدربه، والسلخانة، وجميع المداخل والبنك، ونقطة بلصفورة، وتطهير قرية عرابة أبوالدهب، والعمرات، والحواوسة ونجع النوبي، فيما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بعد مواعيد الحظر بأعمال التطهير خلف مسجد التوبة بمنطقة غرب الكوبري، وتم تطهير 5 شوارع، وعدد 40 وحدة سكنية.وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التطهير والتعقيم خلال مواعيد الحظر، حيث تم تطهير شارع مدخل البلينا الغربي، وشارع تقسيم ابو عميرة، ومدرسة الثانوية الفنية بنات، وشارع خور الساحل، وشارع المحطة القديمة، وقرية بني حميل، ومداخل ومخارج المركز.وقام مركز ومدينة دار السلام برش وتطهير مقر الوحدة المحلية لقرية السلام، ونقطة شرطة السلام، ومبني البريد، ومكتب التموين وبنك التنمية الزراعية لقرية السلام.وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير بالفترة المسائية، حيث تم استهداف بعض الشوارع وداخل المنازل، وشارع التحرير، وعبدالسلام عارف، ونجع البدوي، وشارع المستشفى، ونجع عباده بالطوايل، ومنطقة وسط البلد، وشارع الثورة، ومنطقة آل عاشور، وموقف سيارات الأجرة، كما تم تطهير مبنى التضامن الاجتماعي، ومبنى التأمينات الاجتماعية، ومكتب بريد ساقلتة، ومكتب بريد بني واصل.وقام حي شرق سوهاج بتطهير شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشارع الفاروق، وشارع أحمد عبد الرؤوف، وشارع عبد الواحد، وشارع فوزي بلال، وشارع صابر عبدالعزيز، وشارع المركز التجاري الإسلامي، بالإضافة إلى تطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية في شارع الإمام الشعراوي، والمعتز بالله، والحمزه، وسعد بن الربيع، وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بتطهير ورش مبنى إدارة المرور، ومبنى رئاسة المنطقة الصناعية، ومكتب الآثار، ومكتب العمل، ومكتب الشئون الاجتماعية.واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال الرش والتعقيم، حيث تم تطهير " مبني التأمين الصحي - مكتب بريد جهينة الغربية - مركز شباب المدينة - مبني الوحدة المحلية بالطليحات - مكتب تموين الطليحات - الوحدة الصحية بالطليحات - موقف مدينة جهينة - مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري".وفي مركز ومدينة المراغة تمت أعمال الرش وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، حيث تم رش وتطهير شوارع قرية الغريزات وتوابعها، ونقطة شرطة الغريزات، ومكتب البريد، وواجهات المدارس، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برش شارع مدرسة السلام، والحواري المتفرعة منه، وشارع قنديل، وشارع العروبة، وشارع مخبز حسانين طنطاوى.وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة مسجد فاطمة الزهراء بجوار المرشح، ومنطقة شارع البحر، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية واماكن حالات الإصابة.