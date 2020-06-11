استمرار تطهير الشوارع والمنشآت بسوهاج
الخميس 11/يونيو/2020 - 04:05 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم للمصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المطافي، ومكتب البريد، ومبنى السنترال بجزيرة شندويل، كما تم تطهير قرية بندار الكرمانية، وروافع القصير، وبلصفورة، ونجع مناع.
ونجع عبدربه، والسلخانة، وجميع المداخل والبنك، ونقطة بلصفورة، وتطهير قرية عرابة أبوالدهب، والعمرات، والحواوسة ونجع النوبي، فيما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بعد مواعيد الحظر بأعمال التطهير خلف مسجد التوبة بمنطقة غرب الكوبري، وتم تطهير 5 شوارع، وعدد 40 وحدة سكنية.
وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التطهير والتعقيم خلال مواعيد الحظر، حيث تم تطهير شارع مدخل البلينا الغربي، وشارع تقسيم ابو عميرة، ومدرسة الثانوية الفنية بنات، وشارع خور الساحل، وشارع المحطة القديمة، وقرية بني حميل، ومداخل ومخارج المركز.
وقام مركز ومدينة دار السلام برش وتطهير مقر الوحدة المحلية لقرية السلام، ونقطة شرطة السلام، ومبني البريد، ومكتب التموين وبنك التنمية الزراعية لقرية السلام.
وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير بالفترة المسائية، حيث تم استهداف بعض الشوارع وداخل المنازل، وشارع التحرير، وعبدالسلام عارف، ونجع البدوي، وشارع المستشفى، ونجع عباده بالطوايل، ومنطقة وسط البلد، وشارع الثورة، ومنطقة آل عاشور، وموقف سيارات الأجرة، كما تم تطهير مبنى التضامن الاجتماعي، ومبنى التأمينات الاجتماعية، ومكتب بريد ساقلتة، ومكتب بريد بني واصل.
وقام حي شرق سوهاج بتطهير شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشارع الفاروق، وشارع أحمد عبد الرؤوف، وشارع عبد الواحد، وشارع فوزي بلال، وشارع صابر عبدالعزيز، وشارع المركز التجاري الإسلامي، بالإضافة إلى تطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية في شارع الإمام الشعراوي، والمعتز بالله، والحمزه، وسعد بن الربيع، وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بتطهير ورش مبنى إدارة المرور، ومبنى رئاسة المنطقة الصناعية، ومكتب الآثار، ومكتب العمل، ومكتب الشئون الاجتماعية.
واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال الرش والتعقيم، حيث تم تطهير " مبني التأمين الصحي - مكتب بريد جهينة الغربية - مركز شباب المدينة - مبني الوحدة المحلية بالطليحات - مكتب تموين الطليحات - الوحدة الصحية بالطليحات - موقف مدينة جهينة - مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري".
وفي مركز ومدينة المراغة تمت أعمال الرش وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، حيث تم رش وتطهير شوارع قرية الغريزات وتوابعها، ونقطة شرطة الغريزات، ومكتب البريد، وواجهات المدارس، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برش شارع مدرسة السلام، والحواري المتفرعة منه، وشارع قنديل، وشارع العروبة، وشارع مخبز حسانين طنطاوى.
وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة مسجد فاطمة الزهراء بجوار المرشح، ومنطقة شارع البحر، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية واماكن حالات الإصابة.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم للمصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المطافي، ومكتب البريد، ومبنى السنترال بجزيرة شندويل، كما تم تطهير قرية بندار الكرمانية، وروافع القصير، وبلصفورة، ونجع مناع.
ونجع عبدربه، والسلخانة، وجميع المداخل والبنك، ونقطة بلصفورة، وتطهير قرية عرابة أبوالدهب، والعمرات، والحواوسة ونجع النوبي، فيما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بعد مواعيد الحظر بأعمال التطهير خلف مسجد التوبة بمنطقة غرب الكوبري، وتم تطهير 5 شوارع، وعدد 40 وحدة سكنية.
وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التطهير والتعقيم خلال مواعيد الحظر، حيث تم تطهير شارع مدخل البلينا الغربي، وشارع تقسيم ابو عميرة، ومدرسة الثانوية الفنية بنات، وشارع خور الساحل، وشارع المحطة القديمة، وقرية بني حميل، ومداخل ومخارج المركز.
وقام مركز ومدينة دار السلام برش وتطهير مقر الوحدة المحلية لقرية السلام، ونقطة شرطة السلام، ومبني البريد، ومكتب التموين وبنك التنمية الزراعية لقرية السلام.
وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير بالفترة المسائية، حيث تم استهداف بعض الشوارع وداخل المنازل، وشارع التحرير، وعبدالسلام عارف، ونجع البدوي، وشارع المستشفى، ونجع عباده بالطوايل، ومنطقة وسط البلد، وشارع الثورة، ومنطقة آل عاشور، وموقف سيارات الأجرة، كما تم تطهير مبنى التضامن الاجتماعي، ومبنى التأمينات الاجتماعية، ومكتب بريد ساقلتة، ومكتب بريد بني واصل.
وقام حي شرق سوهاج بتطهير شارع المستشار محمد مزيد من المزدلفة، وشارع الفاروق، وشارع أحمد عبد الرؤوف، وشارع عبد الواحد، وشارع فوزي بلال، وشارع صابر عبدالعزيز، وشارع المركز التجاري الإسلامي، بالإضافة إلى تطهير الشوارع ومداخل العمارات السكنية في شارع الإمام الشعراوي، والمعتز بالله، والحمزه، وسعد بن الربيع، وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بتطهير ورش مبنى إدارة المرور، ومبنى رئاسة المنطقة الصناعية، ومكتب الآثار، ومكتب العمل، ومكتب الشئون الاجتماعية.
واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال الرش والتعقيم، حيث تم تطهير " مبني التأمين الصحي - مكتب بريد جهينة الغربية - مركز شباب المدينة - مبني الوحدة المحلية بالطليحات - مكتب تموين الطليحات - الوحدة الصحية بالطليحات - موقف مدينة جهينة - مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع هندسة الري".
وفي مركز ومدينة المراغة تمت أعمال الرش وتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقرى، حيث تم رش وتطهير شوارع قرية الغريزات وتوابعها، ونقطة شرطة الغريزات، ومكتب البريد، وواجهات المدارس، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برش شارع مدرسة السلام، والحواري المتفرعة منه، وشارع قنديل، وشارع العروبة، وشارع مخبز حسانين طنطاوى.
وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال التطهير والتعقيم بمنطقة مسجد فاطمة الزهراء بجوار المرشح، ومنطقة شارع البحر، وعدد من مداخل المنازل والشوارع الفرعية والرئيسية واماكن حالات الإصابة.