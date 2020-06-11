«أبوشقة»: الميليشيات الإرهابية في ليبيا تشكل تهديدًا لأمننا القومي

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن ما يجري على الساحة الليبية من خلال الميليشيات الإرهابية يشكل تهديدًا للأمن الوطني المصري، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة من خلال حروب الجيل الرابع؛ لأن الإرادة المصرية الصلبة قد تحطمت عليها جميع المؤامرات في 30 يونيو 2013 وكان المستهدف هو إسقاط مصر في ذات المستنقع الذي وقعت فيه دول عربية أخرى، ولكن جاءت إرادة المصريين الذين خرجوا إلى الشارع بتقدير 33 مليون مصرى، طبقا لتقرير جوجل للدفاع عن مصر.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.وأضاف أبوشقة أن الجيش المصري كان سندًا للمصريين عندما خرجوا لمواجهة هذه المؤامرات وأيضا دور الشرطة المصرية التي تصدت بقوة وشجاعة للإرهاب الذي كان من المقرر أن يضرب مصر ولكن بفضل دور الجيش والشرطة وإرادة المصريين تم التصدي لهذه المؤامرات.وأوضح أن الشعب المصري يقف للدفاع عن الوطن منذ أحمس والحملة الفرنسية، وخلال عامين حدثت ثورتان وأجبر نابليون على الخروج من مصر وكل هذا لم يمر على العقل المصري ولا الخبرة السياسية المصرية، لذلك فإن المصريين دائما يتحدون عندما تتعرض الدولة للخطر.وأشار أبوشقة إلى وجود شواهد كثيرة على هذا الأمر منها ثورة 1919 وشاهدنا جمع التوكيلات لسعد باشا زغلول وهذه رسالة نوجها للجميع في الداخل والخارج بأن إرادة المصريين لا تقهر ويوجد جيش وشرطة وطنية وشعب يردد "نموت نموت وتحيا مصر".