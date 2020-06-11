«الأزهر» يدين مداهمة الاحتلال منازل فلسطينيين في العوجا

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الصهيوني داهمت، صباح اليوم الخميس، منازل فلسطينيين في بلدة "العوجا" شمال مدينة أريحا بالأغوار، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلًا.وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الممارسات الإجرامية لعصابات الاحتلال، لافتًا إلى سياسة صناعة الخوف التي يسعى من خلالها الكيان الصهيوني إلى بثِّ الرعب في قلوب أصحاب الأرض؛ لتسهيل بسط نفوذه على الأراضي الفلسطينية الخالصة.وأضاف، خلال بيان، أن قوات الاحتلال قامت بالتدقيق في هويَّات أصحاب تلك المنازل وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم، وسط تخوف المواطنين من الاقتحام في ظل مخطط ضم الأغوار.