محافظ مطروح: 20 معدة وسيارة جديدة لتحسين خدمات النظافة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، عن أنه تم تدعيم منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة بـ20 معدة وسيارة جديدة.جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتكثيف جهود المحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة وتوفير بيئة نظيفة للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري.وأضاف محافظ مطروح أنه تم تدعيم محافظة مطروح بـ20 معدة موزعة على مراكز ومدن المحافظة منها سيارة قلاب 10م3 لمدينة النجيلة وقلاب 20م3 لمدينة الحمام وسيارة ¾ نقل كسح مجارى 4م3 لمدينة الحمام، وسيارتين ¾ مجهزة شفط أتربة لمدينة الضبعة والسلوم.وأوضح أنه تضمنت المعدات الموزعة أيضا "2 لودر مفصلى 3م3 لمدينتى مرسى مطروح وسيوة، و2 لودر لمدينة النجيلة وسيوة، سيارة كسح سعة 4م3 لمركز برانى، و2 جهاز ضباب لمركزى الحمام والضبعة، ولودر 2م3 لقرية رأس الحكمة ومولد كهرباء لمركز الضبعة، و2 معدة كنس أتربة خلف سيارة و4 معدات شفط مياه أمطار".ووجه محافظ مطروح بالاستغلال الأمثل لتلك المعدات مع تكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى مجال النظافة، مع الحفاظ على تلك المعدات والصيانة الدورية لها.