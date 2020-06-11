السعودية: بدء تطبيق الحجر المنزلي على القادمين من خارج المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، بدء تطبيق آلية جديدة على القادمين من خارج المملكة، حيث سيتم حجرهم في منازلهم وفق ضوابط معينة، ويتمثل تطبيق هذا الإجراء فور وصول المواطنين بتطبيق الفرز الصحي في المطار وتعبئة التعهد ثم الذهاب إلى منازلهم لتطبيق الحجر المنزلي.وذكرت الصحة السعودية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس- أن الحجر المنزلي يعد إجراءً احترازيًا للأشخاص القادمين من خارج المملكة ولا يكون لديهم أعراض، وكذلك الحالات المشتبه بإصابتها ولا تستدعي الرعاية الصحية في المستشفيات في حال كان المنزل مناسبًا للحجر المنزلي وفقًا للدليل الإرشادي "للحجر الصحي والعزل الطبي المنزلي" الصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي لمواصلة الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة القادمين من خارج المملكة والعناية بهم وتهيئة السبل الكفيلة براحتهم، وبما يتماشى مع الإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لجائحة كورونا، حيث اتخذ القرار بناءً على دراسة مكثفة وتقييم مستمر للوضع الصحي الحالي لكورونا في المملكة.