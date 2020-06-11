الحكومة: عودة السياحة والطيران بـ3 محافظات أول يوليو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، ومطروح السياحية، هي الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تعاود فيها فيها حركة السياحة الوافدة والطيران اعتبارا من أول يوليو المقبليكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اجتمعت اليوم بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، واستعرضت جهود مواجهة الفيروس، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما جرى استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقًا لتطورات الوضع الصحي في البلاد، كما اتخذت عددا من القرارات بشأن مواجهة الفيروس في المرحلة المقبلة.