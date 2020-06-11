محافظ مطروح يسلم 5 عرائس يتيمات شيكات للمساهمة في نفقات زواجهن

سلم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، 5 فتيات يتيمات شيكات بإجمالي 10 آلاف جنيه لكل فتاة مساهمةً في نفقات زواجهن، مقدمًا لهن التهنئة على الزواج مع متابعة المحافظة لاستكمال فرحتهن، وذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وفتحي الجمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي.وأشاد محافظ مطروح بجهود المؤسسات والجمعيات الخيرية، وتوجيه المشاركة المجتمعية فى تكاليف زواج الفتيات اليتيمات من أجل إدخال السعادة عليهن.بينما تقدمت العرائس بالشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ورعايته لأبنائه بالمحافظة، وحرصه على المساهمة في تجهيز بيت الزوجية ومراعاة ظروفهن الاجتماعية والاقتصادية.