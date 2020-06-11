ضبط نصف طن دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

ضبطت حملة تحت إشراف المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين بالفيوم، 500 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بناحية "قحافة"، وتحرير محضر رقم 1562 جنح أمن دولة طوارئ بندر الفيوم أول، ومحاضر أخرى للإدارة، منها محاضر إثبات حالة ومحاضر دون ترخيص للمخابز السياحية ونقص وزن ومواصفات وعدم نظافة أدوات العجن للمخابز البلدية، والتجار التموينيين وعدم الإعلان عن الأسعار، وأخطرت النيابة التي تولت الحملات الرقابية من قبل قطاع الرقابة بوزارة التموين، وبنًاء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز.