رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد سعد لـ«الدستور»: تأجيل طرح «100 حساب» مع شاكوش احترامًا لهاني شاكر

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:29 م
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد عارف
طباعة
كشف الفنان أحمد سعد، أنه تم تأجيل طرح دويتو أغنية "100 حساب" الذي كان مقرر طرحه اليوم، ويتعاون فيه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وعن أسباب التأجيل طرح الأغنية قال أحمد سعد في تصريحات خاص لـ"الدستور": "هنأجله عشان فيه مشاكل جامدة جدًا عليه في النقابة وكلمت الأستاذ هاني شاكر وكان مضايق جدًا وقالي مش انت اللي تعمل كده".

وأضاف: "كل التقدير والحب للأستاذ هاني شاكر كفنان وأخ وأنسان ونقيب وانا مش حابب أكون ضدد النقابة وضد القانون فهو وعدني إن شاء الله هيحل الأزمة دي وأقدر وقتها انزل الأغنية تاني ولما نحدد ميعاد نزولها هنعلن تاني".

يُشار إلى أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية كان قد اتخذ من قبل قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بسبب تدني نوعية الأعمال الغنائية التي يقدموها.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذي حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغاني يشارك بها ضمن أحداث العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغاني.

موضوعات متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 10-6-2020

اليوم.. إثيوبيا تستضيف اجتماع وزراء الري لاستئناف التفاوض الثلاثي

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

وفاة الفنان محمود مسعود عن عمر يناهز 67 عامًا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

السيسي يصدر عددًا من القرارات الجمهورية

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

وزير الإسكان يعزل نفسه بالمنزل لمخالطته مصابًا بكورونا

الصحة

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

«ديلي ميل»: كلما تقدم عمر الإنسان زاد حجم الأنف

هل يمكن تحديد الفرق بين السعال المرضي والصحي؟

تشارك مرضى كورونا أجهزة التنفس لفترة قصيرة آمنا

منوعات

اليورو «الصيني» يضع طفلا في سويسرا تحت طائلة التحقيق

وباء كورونا يلقي بظلاله على المستقبل الاقتصادي للشباب

كورونا تدفع الأمريكيين لأحضان المنجمين

الأفيال تهدد قرى تايلاند

مقالات الرأي
محمود عابدين
{ إلى: "العاهر" و"الصهيونى" و"الخائن".. ستنتصر مصر وليبيا بإذن الله تعالى }
ماجد حبته
عبيد العثمانيين.. كفار أم مجانين؟
مؤمن المحمدي
حامد مرسي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبد المجيد تعليقا على سليم بركات: «أحسن حاجة الصمت»

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بجائزة مسابقة شعر العامية

رؤية للنشر تصدر «التفسير التداولي للنص القرآني» لــ مجدي حسين

سماح أبو بكر عزت: جائزة «المبدع الصغير» ذكرتني بمقولة بابلو بيكاسو