أحمد سعد لـ«الدستور»: تأجيل طرح «100 حساب» مع شاكوش احترامًا لهاني شاكر

كشف الفنان أحمد سعد، أنه تم تأجيل طرح دويتو أغنية "100 حساب" الذي كان مقرر طرحه اليوم، ويتعاون فيه مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش.وعن أسباب التأجيل طرح الأغنية قال أحمد سعد في تصريحات خاص لـ"الدستور": "هنأجله عشان فيه مشاكل جامدة جدًا عليه في النقابة وكلمت الأستاذ هاني شاكر وكان مضايق جدًا وقالي مش انت اللي تعمل كده".وأضاف: "كل التقدير والحب للأستاذ هاني شاكر كفنان وأخ وأنسان ونقيب وانا مش حابب أكون ضدد النقابة وضد القانون فهو وعدني إن شاء الله هيحل الأزمة دي وأقدر وقتها انزل الأغنية تاني ولما نحدد ميعاد نزولها هنعلن تاني".يُشار إلى أن الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية كان قد اتخذ من قبل قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بسبب تدني نوعية الأعمال الغنائية التي يقدموها.يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذي حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغاني يشارك بها ضمن أحداث العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا، منذ بدء عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور طالت أغاني أحمد سعد الذى شارك بعدة أغاني.