إعفاء «خميس» من رئاسة الحكومة السورية وتكليف «عرنوس» خلفًا له

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس مرسومًا رئاسيًا يقضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء عماد محمد ديب خميس من منصبه، وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء.وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن "الرئيس الأسد أصدر المرسوم رقم 143 للعام 2020 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه، كما كلف الرئيس الأسد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه، وتستمر الحكومة بأعمالها لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد".