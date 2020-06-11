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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أبوشقة: مؤتمر «الوفد» حول ليبيا وسد النهضة يفرضه علينا الواجب الوطني

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:26 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبوشقة
إسلام نصير
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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن عقد اجتماع لطرح رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يأتي انطلاقا من فرضية الواجب الوطني نحو حزب الوفد العريق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الوفد، اليوم الخميس، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الوفد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحضور.

وأضاف أبوشقة، أن حزب الوفد هو بيت الأمة والوطنية المصرية، وتاريخه يمتد إلى أكثر من مئة عام للدفاع عن الوطن والمواطن.

وأشار أبو شقة إلى أن هذا الاجتماع العاجل والطارئ يحمل رسائل ودلالات الواضحة، منها أن حزب الوفد هو حزب ديمقراطي يقوم على الرأي والرأي الآخر، وأي قرار يخرج يكون بالإجماع ومن خلال مؤسسات الحزب، ورئيسه لا يستطيع أن يتخذ قرارا بشكل فردي ولكن يصدر من خلال مناقشة.

وأوضح، أن هذا الاجتماع يشهد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا ومنها قواعد التباعد الاجتماعي، ما يؤكد أن التضحية بالنفس أمرًا زهيدًا عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن.

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