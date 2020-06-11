«الغد» يكثف جولات مواجهة كورونا فى الشرقية

واصل حزب الغد جولاته الميدانية المكثفة في كل قرى ومدن محافظة الشرقية، للوقوف على احتياجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت صفاء الجزار، مساعد رئيس الحزب لمتابعة شئون الشرقية، إن الهدف من الجولات الميدانية الوقوف على احتياجات المواطن وحلها بالتعاون مع المسئولين في ظل الظروف التي تمر بها مصر.وأضافت الجزار، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطًا قويًا للحزب بالشرقية، من خلال تقديم المواد الطبية، فضلًا عن عقد ندوات التوعية بفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة للعبور من الأزمة بسلام.وقالت الجزار، إن النشاط شمل المجالات الصحية والتوعوية في الأندية والجامعات والمدارس ومراكز الشباب وكل مناطق المحافظة، من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية المتنقلة، للكشف بالموجات الصوتية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعمل التحاليل السريعة اللازمة وتقديم الاستشارات الطبية من خلال التوعية.