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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد أكبر حركة تغييرات للقيادات المحلية

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:23 م
شريف فهمى بشارة
شريف فهمى بشارة
مصطفى دياب
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أصدر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس، القرار رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠٢٠، باعتماد حركة تغييرات للقيادات المحلية والتى شملت نواب وسكرتيرى المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرى القرى.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81، لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، ولصالح العمل، تقرر تعيين، محمد عبد المنعم إسماعيل، نائبًا لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بدلًا من رئيس الوادى الأخضر، وتعيين أحمد عبد الله الأسناوى، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة الشرق، وتعيين محمد على محمود محمدين، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة الشرق، بدلًا من سكرتير مركز ومدينة القنطرة الشرق، وتعيين حسنى محمد راشد صبيح، سكرتير حى ثالث بدلًا من رئيس قرية الأبطال، وتعيين سعاد عبد السلام محمد، للعمل رئيس قرية الشهيد خيرى، بدلًا من سكرتير قرية النصر، وتعيين محمد صابر يوسف، رئيسًا لقرية الأبطال بدلًا من مساعد رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وتعيين صالح السيد محمد للعمل رئيسًا لقرية الوادى الأخضر بدلًا من قرية سرابيوم، وإبراهيم سعد عبد العظيم، للعمل رئيسًا لقرية نفيشة بدلًا من رئيس قرية الفردان، وتعيين عبد العزيز محمد حسن، للعمل رئيسًا لقرية الفردان بدلًا من رئيس قرية نفيشة.

كما شملت الحركة تعيين، تعيين هدى عبد الغفار، سكرتير مركز ومدينة القنطرة شرق، وإيمان مبارك شحات للعمل سكرتير حى ثالث الإسماعيلية، ومحمود عوض على عبد المعين، للعمل رئيسًا لقرية عين غصين، وهناء مجدى عبد الرحمن للعمل رئيسًا لقرية سرابيوم، وحسانين أحمد حسانين نصر، رئيسًا لقرية السبع آبار غربية، ومحمد عبد السلام حسن عبد النبى، رئيسًا لقرية السلام، وإسلام صلاح محمد إسماعيلى للعمل سكرتير قرية القصاصين القديمة، وابتسام إبراهيم عبد الله حسن، سكرتيرة لقرية عين غصين، وسهير محمد عبد السلام موسى، سكرتيرة لقرية الشروق، وعادل سليمان مصطفى إبراهيم سكرتيرة لقرية الواصفية، وأسامة مصطفى أحمد مصطفى، سكرتيرًا لقرية السبع آبار غربية، ويحيى إبراهيم سليمان، للعمل سكرتير قرية الشهيد خيرى، وشادية إبراهيم على، سكرتيرة لقرية الأبطال، وابتسام أبو السعود عبد المهيمن، سكرتيرة لقرية التقدم، ومصطفى محمود يوسف على سكرتير لقرية سرابيوم، ومحمد مصطفى أحمد لطفى سكرتيرًا لقرية النصر.

وكلف محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء تقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار عن جميع شاغلى الوظائف القيادية على مستوى المحافظة للنظر فى إمكانية الاستمرار فى شغل الوظيفة القيادية من عدمه وعرضه على اللجنة العليا للقيادات.

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