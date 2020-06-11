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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: حريصون على تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة مع كندا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:21 م
وزير الخارجيّة العراقي
وزير الخارجيّة العراقي
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أكد وزير الخارجيّة العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تتطلّع إلى المزيد من التعاون وفتح آفاق جديدة بين بغداد وأوتاوا بما يُحقق تطلّعات الشعبين.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، اليوم الخميس- أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيّة العراقي السفير الكنديّ لدى بغداد أولريك شانون، لبحث العلاقات الثنائيّة وآفاق تطويرها بين البلدين.

وثمّن حسين مواقف كندا الداعمة على مختلف المجالات، لاسيّما ما قدّمته من دعم إلى العراق ضمن التحالف الدوليّ لهزيمة عصابات داعش الإرهابيّة.

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