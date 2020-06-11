الزملوط يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع ثلاجات حفظ التمور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، موقع مشروع إنشاء ثلاجات حفظ المنتجات الزراعية بمجمع تمور المحافظة بمدينة الخارجة، والمزمع إقامته علي مساحة 3000 م2 بتكلفة تقديرية 12 مليون جنيه لإنشاء عدد 40 ثلاجة سعة 25 طن لاستخدامها في حفظ وتبريد التمور والمنتجات الزراعية الأخرى، وذلك ضمن جولته التفقدية التي أجراها صباح اليوم بمدينة الخارجة.ووجه الزملوط بسرعة الانتهاء من المشروع قبل موسم جني التمور القادم وذلك لإتاحة الثلاجات أمام صغار المزارعين لتخزين منتجاتهم بأسعار مخفضة، وذلك تمهيدا لإقامة سوق للتمور تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوحيد الأسعار ومنع عشوائية البيع وتلاعب واستغلال التجار، مؤكدا بأن ذلك سيسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور.