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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خريطة الخبراء بالحكومة.. 6 وزارات تعاقدت مع 100 أجنبى

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:19 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الأجانب بالوزارات ارتفع لـ100 أجنبى على مستوى 6 وزارات مقابل 60 أجنبيًا خلال عام 2016، وجاءت وزارة الثقافة فى الصدارة بعدد 51 أجنبيًا، تليها وزارة الآثار بعدد 28 أجنبيًا، ثم وزارة الموارد المائية والرى بعدد 11 أجنبيًا، ووزارة التجارة والصناعة بعدد 6 أجانب، والزراعة واستصلاح الأراضى 3 أجانب، والأوقاف أجنبى واحد فقط.

وأوضح الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن العدد الأكبر من الأجانب داخل الوزارات وافدون من دول أوروبية بعدد 56 أجنبيًا، تليها الدول الآسيوية غير العربية بعدد 31 أجنبيًا، ثم الدول الأمريكية 6 أجانب، والدول العربية 6 أجانب، بينما لم تسجل أى عمالة وافدة من بلدان إفريقية، مضيفًا أن 80% من العمالة الأجنبية بالوزارات من أصحاب المهن العلمية و18% كبار مسئولين ومديرين.

أما بالنسبة إلى المحافظات، أظهر التقرير، ارتفاع عدد الأجانب بدواوين المحافظات لـ60 أجنبيًا خلال عام 2019 مقابل 19 أجنبيًا فقط عام 2016، موزعين على 10 محافظات هى: محافظة البحيرة 21 أجنبيًا، شمال سيناء 15 أجنبيًا، مطروح 6 أجانب، الأقصر 5 أجانب، الإسماعيلية 4 أجانب، القليوبية 3 أجانب، سوهاج وقنا بعدد 2 أجانب بكلًا منهما، البحر الأحمر وبنى سويف بعدد أجنبى واحد بكل منهما.

وأضاف أن معظم العمالة الأجنبية بالمحافظات هم فنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 15 أجنبيًا، يليهم الإخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 12 أجنبياً، ثم كبار مسئولين ومديرين بعدد 5 أجانب، كما أن 73.3% من العمالة الأجنبية بالمحافظات تم تجديد التعاقد معها مقابل 26.7% متعاقدين لأول مرة، وغالبيتهم وافدون من الدول العربية بنسبة 83.3%.

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