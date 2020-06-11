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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الجزائري: التأهيل العالي للعنصر البشري أولوية

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:18 م
اللواء السعيد شنقريحة
اللواء السعيد شنقريحة
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أكد اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري بالنيابة، اليوم الخميس، أن التأهيل العالي للعنصر البشري هو من أولويات قيادة الجيش الجزائري بهدف التمكن من الإحاطة بآليات الحلول الاستباقية لكافة الرهانات المستقبلية.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الجزائرية عن اللواء شنقريحة قوله: "إن التأهيل العالي للعنصر البشري، في الجيش الوطني الشعبي، يعد من بين أولويات القيادة العليا، بغرض تخريج نخبة عسكرية رفيعة المستوى، قادرة على استشراف ما قد يلوح من تعقيدات ورهانات في المستقبل القريب والبعيد".

وأضاف أن هذا التأهيل يسمح - أيضا - بالقيام بالدراسات المتقدمة في كافة الفروع العسكرية؛ بما يسهم في تعميق، وإثراء الرصيد المعرفي، خاصة في المجال العملياتي والاستراتيجي، بهدف الإحاطة المتبصرة، بآليات الحلول الاستباقية، لكافة التحديات.

واعتبر أن بلوغ هذا الهدف يستوجب حتما أن تواصل المدرسة العليا الحربية جهودها الحثيثة، بكل ما توفر لديها من إمكانيات مادية ومنشآت، وما تحوزه من موارد بشرية مؤهلة، ووسائل عصرية لتنمية وتطوير منهجها التعليمي، وترقية مسارها التد والبحثي، سنة بعد أخرى، لاسيما فيما يخص تكوين المتدربين واستعمال المقلدات الحديثة، بما يكفل تكوين قيادات إطارات من ذوي الكفاءات العملياتية العالية، المتحلية بتقديس العمل والتفاني فيه، والجدية والنزاهة، والإخلاص والولاء المطلق للجيش والإخلاص والولاء للجزائر.

وكان اللواء شنقريحة ترأس اليوم الدورة الثالثة عشرة للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

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