إيران تعلق على دعوات واشنطن لتمديد حظر السلاح

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يحق لأمريكا استغلال منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للإساءة إلى سمعة إيران.وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ظريف إن أمريكا سعت لتصعيد التوتر مع إيران وإرغام الآخرين على اتباعها.وأكد ظريف عجز أمريكا في إعادة الحظر الأممي أو تمديد الحظر التسليحي على إيران، متابعًا: "ليس لأمريكا أي حق لاستغلال منظمة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للإساءة إلى سمعة إيران".