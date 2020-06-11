تراجع العائد على أذون الخزانة

كشفت وزارة المالية عن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوما،12.50%، وأقل عائد 12.30%، ومتوسط العائد 12.44%، وتمت تغطية الاكتتاب 4 مرات.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 364 يوما، 12.50%، وأقل عائد12.20%، ومتوسط العائد 12.44%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.