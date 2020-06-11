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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أشرف عقبة: التبرع بالبلازما يكون بعد 14 يومًا من الشفاء

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:13 م
بلازما المتعافين
بلازما المتعافين
هدير شعراوي
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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن هناك معايير معينة للتبرع ببلازما المتعافين من ضمنها أن يكون المتبرع من سن 18 وحتى 65، ولا يكونوا مصابين بأي أمراض يمكن أن تنتقل عبر الدم.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحالات المرضية الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية هى من تحقن ببلازما المتعافين، منوها بأنه لا يشترط أن يكون المتبرع بالبلازما قد عانى من أعراض مرضية شديدة حتى يتبرع.

وأضاف أن المتبرع بالبلازما يكون بعد 14 يوما من الشفاء حتى تكون الأجسام المضادة تكونت بشكل كافي، كاشفا أنه قبل التبرع يجرى تحليل للمتبرعين للتأكد من تكون أجسام مضادة لفيروس كورونا.

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