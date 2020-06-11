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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عزل تام بين الكباتن والعملاء.. خدمة جديدة من «كريم مصر» لرحلات اكثر امانا في مواجهة فيروس كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:20 م
كريم مصر
كريم مصر
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◄ أبو العلا: نحرص على راحة العملاء وتنقلهم بشكل آمن وتوفير مزيدا من التباعد الاجتماعي
ضمن سعيها الدائم لخدمة وراحة عملائها وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة «كريم مصر»، المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن خدمة جديدة اطلقت عليها « جو أمان - GO Aman»، لتكون واحدة من أكثر الخدمات أمانا على مستوى وسائل النقل وتضمن لعملاء كريم مزيد من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، بما يحقق مزيدا من الوقاية فى ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتتيح الخدمة مستوى جديد من التباعد الاجتماعي، حيث سيكون قائد السيارة والعميل معزولان تماما عن طريق حاجز بلاستيكى شفاف يسمح بالرؤية وسماع الصوت، ويضمن تباعد تام بين قائد السيارة وعميل كريم، بالاضافة الى أغطية للوجه «كمامات»، ووسائل تعقيم لليدين الموجودة في كافة سيارات الخدمة الجديدة.
ومن جانبه، أكد المهندس وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة «كريم مصر»، حرص الشركة على المساهمة في تيسير حياة المواطنين كجزء من مسئوليتها تجاه المجتمع خصوصًا في تلك الفترة العصيبة التي تستلزم علينا جميعًا توخى أقصى درجات الحذر واتباع إجراءات السلامة ودعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة، لذلك تقوم الخدمة الجديدة بمساعدة الأفراد، على القيام برحلات اكثر امانا بما يحقق العزل التام بين الكابتن والعميل منعا الاختلاط وهو ما يساهم أيضا في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال أبو العلا، إن كريم تحرص على تقديم خدمات نقل أفراد بأسعار متنوعة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، موضحًا ان كل من خدمات Go و Go+و Go Awfar و White Taxi مازالت متاحة على التطبيق، وأن جميع إجراءات السلامة يتم اتباعها من خلال ارتداء كباتن كريم لأغطية الوجه «كمامات» ، موضحا أن خدمة Go Aman تم إضافتها في التطبيق للعملاء الراغبين في تحقيق مستويات أعلى من التباعد الاجتماعي.

وكانت شركة كريم مصر قد بذلت عدة جهود في إطار مكافحة فيروس كورونا، حيث أطلقت خدمة وصلي لمساعدة الأفراد، خاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة وكبار السن، لشراء احتياجاتهم عن طريق التطبيق، وخدمة كريم دليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، وأنضمت في وقت سابق إلى «تحدي الخير» الخاص بجمعية رسالة بتوصيل 10 آلاف طرد للأسر المتضررة من فيروس كورونا.
كريم مصر
كريم مصر
كريم مصر
كريم مصر
كريم مصر
كريم مصر

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