البلطي بـ30 جنيها.. استقرار أسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الأسماك ومعدلات التغيير تسهيلا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال محمد الدسوقي، أحد تجار الأسماك، إن هناك حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض.وأوضح الدسوقي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الأسماك سجلت للبوري من 32 لـ45 جنيها، وسجل البربون من 40 لـ50 جنيها، والدنيس 100 جنيه.وتابع، أن سعر المكرونة سجل من 60 لـ80 جنيها، وسجل "موسى" من 60 لـ80 جنيها، وسجل البلطي من 30 لـ90 جنيها، و"التعابين" من 50 لـ210 جنيهات.