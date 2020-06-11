في خدمتك.. إرشادات منظمة الصحة حال التواجد في أماكن موبوءة بكورونا

حذرت منظمة الصحية العالمية، الأشخاص من التواجد في أماكن مزدحمة ومناطق تنتشر فيها عدوى فيروس كورونا.وقالت إن هناك بعض الإرشادات والتعليمات يجب اتباعها للأشخاص الذين يتواجدون في مناطق تنتشر فيها عدوى كوفيد_19، أو زارها مؤخرا خلال الـ ١٤ يوما الأخيرة وهي:- اغسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه ان يقتل لفيروسات التي قد تكون على يديك- تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقى عند السعال- ارتدي كمامةتجنب الاقتراب كثيرا من الناساحتفظ بمسافه لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخصتجنب لمس منطقه الأنف أو العينإذا كنت تعانى من الحمى أو السعال وصعوبة التنفس التمس المشورة الطبية على الفوراحرص على متابعة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كوروناإذا بدأت تشعر بتوعك صحي ولو أغراض خفيفه كالصداع أو الحمى المنخفض الدرجة (37،3 درجة مئوية أو أكثر) ورشح في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل وإذا اضطررت للخروج ارتد قناعا لتجنب نقل العدوى للآخرينتجنب المصافحة باليد