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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

في خدمتك.. إرشادات منظمة الصحة حال التواجد في أماكن موبوءة بكورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:05 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
مرام سعيد
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حذرت منظمة الصحية العالمية، الأشخاص من التواجد في أماكن مزدحمة ومناطق تنتشر فيها عدوى فيروس كورونا.

وقالت إن هناك بعض الإرشادات والتعليمات يجب اتباعها للأشخاص الذين يتواجدون في مناطق تنتشر فيها عدوى كوفيد_19، أو زارها مؤخرا خلال الـ ١٤ يوما الأخيرة وهي:

- اغسل يديك بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي من شأنه ان يقتل لفيروسات التي قد تكون على يديك

- تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقى عند السعال

- ارتدي كمامة

تجنب الاقتراب كثيرا من الناس

احتفظ بمسافه لا تقل عن متر واحد بينك وبين أي شخص

تجنب لمس منطقه الأنف أو العين

إذا كنت تعانى من الحمى أو السعال وصعوبة التنفس التمس المشورة الطبية على الفور

احرص على متابعة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا

إذا بدأت تشعر بتوعك صحي ولو أغراض خفيفه كالصداع أو الحمى المنخفض الدرجة (37،3 درجة مئوية أو أكثر) ورشح في الأنف، اعزل نفسك بالبقاء في المنزل وإذا اضطررت للخروج ارتد قناعا لتجنب نقل العدوى للآخرين

تجنب المصافحة باليد

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