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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«صديق» يفوز بجائزة الفن الرقمي لمسابقة «الهندي للعلاقات الثقافية»

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:05 م
عمر صديق
عمر صديق
نضال ممدوح
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فاز الفنان التشكيلي المصري عمر صديق٬ بجائزة" "فئة الفنون الرقمية وفن العصر الحديث" فى مسابقة الرسم الدولية التى نظمها المجلس الهندى للعلاقات الثقافية "فلنتحد ضد كورونا.. التعبير من خلال الفن ".

وبحسب الناقد "صلاح بيصار" لوحة عمر "ديجيتال " رسم وتلوين وهى عبارة عن لوحة تشكيلية تشير إلى أنه مع عدم وجود علاج أو أقراص لكورونا فلم يبق لنا سوي البيت٬ كعلاج فرسم كبسولة في داخلها البيت:أنه بمثابة المادة الفعالة للكبسولة وما في داخلها من علاج.

شارك في المسابقة أكثر من 8000 عمل فني من دول مختلفة للمسابقة٬ واختير عمل عمر ضمن 210 عمل فنى فى الفنون المشاركة من خلال 4 أقسام مختلفة: الفن المعاصر والفن الشعبي والقبلي والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والفنون الرقمية وفنون العصر الحديث.

يشار إلى أن "عمر صديق" فاز بالعديد من الجوائز العالمية والعربية من بينها: جائزة مجلة الملح والفلفل الروماني٬ فاز في مسابقة دولية في كوريا عام 2013. والمسابقة الدولية في سوريا 2014 (جائزة خاصة) والجائزة التشجيعية من المجلس العربي للمياه 2017 وإحدى لوحاته غلاف للكتاب بجامعة إدنبرة، أسكتلندا وفاز في مهرجان بورتريه الكاريكاتير الدولي الأول وجائزتى التميز لكرة القدم فكاهة الكرتون المعرض الصين كأس العالم.

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