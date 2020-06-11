مركز روسي: عودة 25 لاجئا إلى سوريا

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، أن 25 لاجئا (بينهم 8 نساء و13 طفلا) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" وتلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي اليوم، أنه لم يتم تسجيل أي عودة للاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدودي إلى الأراضي السورية.وأضاف البيان أنه لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.وأكد البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قام خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي ومنشآت من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 37 عبوة ناسفة.