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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تحذير صارخ لمستخدمي «أندرويد».. تطبيق «احتيال» شائع يجب حذفه

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:02 م
أندرويد
أندرويد
وكالات
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وُضع مستخدمو هواتف وأجهزة "أندرويد" اللوحية في حالة تأهب قصوى بسبب تطبيق شائع للغاية، والذي يمكن أن يستنزف حساباتهم المصرفية بهدوء.

واعتاد مالكو الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على التحذيرات من باحثي الأمن. وعلى الرغم من أفضل الجهود التي تبذلها غوغل، فإن البرامج الضارة وبرامج الفدية والأدوات البرمجية تستمر في التسلل إلى متجر "بلاي".

ويُعرف تطبيق "أندرويد"، المشهور باسم SnapTube، بأنه طريقة سهلة لتنزيل مقاطع الفيديو من "يوتيوب" و"فيسبوك" - وقد تم تنزيله أكثر من 40 مليون مرة.

وكشف تقرير جديد من UpStreamSystems، أن المستخدمين الذين حمّلوا تطبيق SnapTube على هواتفهم الذكية، قد يجدوا أنفسهم يدفعون ثمنا باهظا. وذلك لأن التطبيق يسجل المستخدمين بهدوء للحصول على خدمات متميزة دون علمهم.

وتُعرف هذه الممارسة باسم "fleeceware"، وهو عندما يسيء المطورون استخدام التطبيقات لبدء فرض رسوم اشتراك على المستخدمين، بعد تجربة لاختبار الخدمة. وتسمح غوغل لمطوري الجهات الخارجية بشحن بطاقة الائتمان أو الخصم المحفوظة في حساب غوغل، لتمكين بعض الخدمات الأكثر شعبية، مثل "نيتفلكس"، من العمل بسلاسة لدى مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد".

وعادة ما يتمكن مستخدمو تطبيق "أندرويد" من إلغاء الفترة التجريبية يدويا، لتجنب فرض رسوم على الاشتراك الكامل.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين يقومون ببساطة بإلغاء تثبيت التطبيق، عندما لا يكونون مهتمين - أو عندما يرغبون في تجنب الانتقال إلى الاشتراك. وقد ينسى البعض أنهم قد اشتركوا حتى في اشتراك تجريبي داخل التطبيقات، عندما يقومون بإزالتها من هواتفهم الذكية أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد". وإذا قمت بتحميل SnapTube لتنزيل مقطع فيديو على "يوتيوب" أو "فيسبوك" بسرعة، ثم حذفت التطبيق ونسيته - فربما قمت بالتسجيل دون قصد في خدمة متميزة من المطور.

وتشير التقديرات إلى أن SnapTube كسب بالفعل زهاء 100 مليون دولار من أنشطته الاحتيالية، من المستخدمين غير المشتبه فيهم.

وعند إلقاء الضوء على هذه الممارسة، زعم Mobiuspace - مطور SnapTube وعدد من التطبيقات الناجحة الأخرى - أنه لم يكن على علم بالمشكلة. وأن أي رسوم غير مرغوب فيها للعملاء ترجع إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، يتواصل معه SnapTube، وهذا تفسير اختلفت معه غوغل على ما يبدو، حيث أزالت الآن SnapTube من متجر "بلاي".

وبالطبع، فإن إزالة SnapTube من متجر "بلاي"، يعني أن الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الجديدة التي تعمل بنظام "أندرويد"، لن تتمكن من تنزيل التطبيق.

وإذا قمت سابقا بتنزيل SnapTube - ولاحظت بعض الرسوم غير العادية الخارجة من حسابك الحالي - فيجب عليك تشغيل تطبيق متجر "بلاي" على هاتفك والنقر على زر القائمة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة. ثم توجه إلى الاشتراكات وابحث عن أي شيء مرتبط بـ SnapTube وحدده. واضغط على إلغاء الاشتراك واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتخلص من الرسوم من حسابك.

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