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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«نجم»: «جائزة المبدع الصغير» تستكمل تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:52 م
الدكتور سيد نجم
الدكتور سيد نجم
حسام الضمرانى
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قال كاتب الأطفال الدكتور سيد نجم، إنه من حيث المبدأ يرى أن تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذى ينص على السماح لمن هم دون سن 21 عاما بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه برسوم رمزية، خطوة جيدة لأن هذا الجيل يجب أن نضعه نصب أعيننا، على أن يكون عمله مقننًا ومسجلًا، لافتًا إلى أن قانون حماية الملكية الفكرية كان قد صدر فى مصر بعد فترة طويلة من إلحاح المثقفين والمهتمين؛ وهو ما استتبعه من إصدار قانون لحماية الملكية الفكرية فى أكثر من دولة عربية بعد ذلك.

وأكد "نجم" فى تصريحاته لـ"الدستور"، أن إعداد مشروع قانون ينص على استحداث وإنشاء جائزة تسمى (جائزة الدولة للمبدع الصغير) تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون، هى خطوة استكمالية لتعديل بعض بنود مشروع قانون الملكية الفكرية، وأنها مشروعات جيدة.

وتوجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم بالشكر إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لدعم مشروعي القانونين اللذين يأتيان انطلاقًا من التزام الدولة برعاية النشء وتشجيعًا لهم على تقديم إبداعات متنوعة في مجالات الثقافة والفنون.

يذكر أنه قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون ينص على إستحداث وإنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عامًا في مجالات الثقافة والفنون، كما وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون آخر يقضى بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وينص على السماح لمن هم دون سن 21 عامًا بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه برسوم رمزية، وذلك تمهيدًا لعرضهما على مجلس النواب.

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