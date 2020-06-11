أمريكا تؤكد وقوفها مع لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية

أكّدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا وقوف بلادها مع لبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية المالية التي تعاني منها البلاد.وقالت شيا، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الخطوات الإصلاحية التي يقوم بها لبنان كي يتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية المالية التي يعاني منها".وأكدت "دعم بلادها للبنان في المجالات كافة والوقوف إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يجتازها".حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية عرض الرئيس عون مع السفيرة الأمريكية العلاقات اللبنانية- الأمريكية وسبل تطويرها في المجالات كافة"، كما أجرى معها "جولة أفق تناولت التطورات الإقليمية الراهنة".يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية، وتحاول الحكومة إنقاذ الوضع من خلال خطة الإنقاذ التي أقرها مجلس الوزراء في 30 أبريل الماضي عبر تأمين الدعم المالي من مصادر خارجية متعددة، منها صندوق النقد الدولي ومؤتمر سيدر.