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الثقافة

اشتراها ومزقها دون استعمال.. الشيخ سليم حرم تذكرة ترام على نفسه

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:48 م
الدكتور أحمد ربيع
الدكتور أحمد ربيع الأزهري
نعمات مدحت
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كشف الدكتور أحمد ربيع الأزهري، خلال موسوعته "مواقف خالدة لبعض علماء الأزهر" عن موقف تعرض له الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق، خلال ركوبه الترام وقتئذ.

وقال الأزهري،:"ذكر الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات بأحد أعداد مجلة"الرسالة" أن إدارة الترام قد أهدت إلى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم تصريحين بالركوب في الدرجتين الأولى والثانية، أولهما للشيخ، والثانية لخادمه.

وتابع الأزهري: فحرم الشيخ عبد المجيد سليم على نفسه أن يستبيح شيئًا ما دون مجهود متكافئ وقت تسرع خادمه فاستغل التصريح مرة واحدة فغضب الشيخ وركب عربته حتى وصل إلى محطة الترام واشترى تذكرة، ثم مزقها دون استعمال ليؤدي عن الخادم ثمن ما استهلك.

وعقب الدكتور محمد رجب البيومي على هذا الموقف في كتابه "مواقف تاريخية لعلماء الإسلام": "للباحث النفسي أن يوجد في هذا التصرف المتحرز ما يكشف عن أطواء تلك الروح الطاهرة، التي تجنب الشبهات وتحرص على أن تكون مثالا مبرأ للمسلم الورع الأبي".

إن الدكتور محمد رجب البيومي ذكر هذا الموقف خلال كتابه "مواقف تاريخية لعلماء الإسلام": "إن إدارة الترام".

ويشار إلى أن الشيخ عبد المجيد سليم، تولى مشيخة الأزهر أول مرة في 8 أكتوبر سنة 1950م، ثم أعفي من منصبه في 4 سبتمبر سنة 1951م لاعتراضه على الحكومة عندما خفضت من ميزانية الأزهر، ثم تولى المشيخة للمرة الثانية في 10 فبراير سنة 1952م، واستقال في 17 سبتمبر سنة 1952م، وانتقل إلى رحمة ربه في 7 أكتوبر سنة 1954م.

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