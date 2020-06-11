إزالة 478 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالدقهلية (صور)

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن أجهزة المحافظة تواصل جهودها في إزالة التعديات على أراضي الدولة، بالتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية وكل مراكز وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن والأحياء.وأوضح "مختار" - في بيان اليوم - أنه تم إزالة 478 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز المطرية، مشيرا إلى أن المتابعة مستمرة من جانبه شخصيا لملف إزالة التعديات باعتبارها قضية قومية.