صيدلي بالفيوم يتبرع بـ100 عبوة «زيثروكان» للمعزولين منزليًا

تبرع الدكتور الصيدلي إسلام أحمد مصطفى، بعدد 100 عبوة "زيثروكان" المستخدم ضمن بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلي، بالإضافة إلى ماسكات، وكمامات، ومستلزمات وقاية، تبرعا من الصيدلية الخاصة له.وكان قد استقبله منذ قليل، مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي بمكتبه بديوان مجلس مدينة إبشواي، ووجه رئيس المركز بتسليمها إلى الدكتورة مايسة رجائي، مديرة الإدارة الصحية بالمركز، للمساهمة في بروتوكول العلاج لحالات العزل المنزلي بالوحدات الصحية.كما يهيب رئيس المركز بكل الأهالي المخلصين بتكاتف الجهود وتعظيم دور المشاركة المجتمعية للخروج من الأزمة الراهنة.يأتي ذلك لتفعيل دور المشاركة المجتمعية، وفي إطار مبادرة إيد واحدة ضد فيروس كورونا المستجد، التي أطلقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكاتف الجهود للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.