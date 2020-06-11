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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن 4 مناطق في الإسكندرية

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:37 م
قطع المياه
قطع المياه
هبه عويضه
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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع وضعف المياه عن 4 مناطق كبرى بالمحافظة، وذلك نظرًا لأعمال الصيانة الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء جهد 66 ك.ف، مما سيؤدي إلى قطع التيار عن محطات «محطة مياه الكيلو 40، محطة مياه مريوط، محطة مياه الزهور».

وأشار بيان صادر مساء اليوم الخميس، عن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «العامرية والقرى التابعة لها، مدينة برج العرب وتوابعها، قرى النهضة وبنجر السكر، قرى الظهير الصحراوي»، وذلك لمدة 4 ساعات، بداية من السابعة  صباحًا وحتى الحادية عشرة صباح غد الجمعة  12 يونيو.

وأكد البيان أنه سيتم فتح المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، كما ستوفر الشركة تنكات مياه للشرب لمد المواطنين بالمياه في تلك الأماكن؛ كما أوضح البيان أنه في حال طلب سيارات المياه لتلك المناطق يرجي الاتصال على الأرقام الخاصة بالشركة ومنها الخط الساخن 125.

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