«المركزي»: استقرار معدلات النقد خارج البنوك.. وانخفاض «الدولرة»

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي عن استقرار النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية، في المتوسط خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك على الرغم من ارتفاع النسبة خلال شهر مارس 2020 بالتوازي مع تفشي فيروس كورونا عالميًا والإجراءات الاحتوائية المرتبطة به التي اتخذتها الحكومة المصرية.وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيًا، كما استمر انخفاض معدل الدولرة بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الأول من عام 2020، فيما استمر الانكماش على أساس سنوي في الودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي وذلك منذ نوفمبر 2019.