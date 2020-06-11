هجوم داعشي بقذائف الهاون يضرب قرية زهرة قرب بعقوبة بالعراق

أعلن مصدر أمني عراقي، تعرض قرية زراعية شمال شرق بعقوبة إلى هجوم بقذائف الهاون.وقال مصدر امني - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا اليوم، إن قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة تعرضت إلى قصف بقذائف الهاون دون وقوع خسائر بشرية، مضيفًا أن الهجوم يحمل بصمات خلايا داعش المختبئة في بساتين حوض الوقف.وفي سياق آخر، ألقت قوة مشتركة من وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد عناصر داعش في محافظة نينوى.وذكرت وزارة الداخلية-في بيان لها "إن قوة مشتركة من مديرية شؤون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية وبعد ورود معلومات دقيقة وتعاون المواطنين، تمكنت من القاء القبض على الداعشي ( ح ا ج ج ) والذي كان يعمل فيما يسمى ( الحسبة ) خلال فترة سيطرة (د.ا.ع.ش) على مدينة الموصل، وتم القبض عليه في سيطرة ( النصر ) طريق موصل بغداد جنوبي مدينة الموصل".