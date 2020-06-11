مخرج «شديد الخطورة»: أحمد العوضي سيكون من أهم نجوم الأكشن.. وعرض المسلسل قريبًا

قال المخرج حسام علي، إنه انتهى من تصوير مسلسل "شديد الخطورة" قبل انطلاق موسم رمضان، حيث إن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة وعدد حلقاته لا يتخطى الـ7 حلقات فقط.وأضاف حسام علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن العرض الأول للمسلسل سيكون عبر منصة "watch it" خلال الفترة المقبلة حيث يتم تحديده مع الجهة المنتجة وإعلانه خلال أيام، والمسلسل من بطولة أحمد العوضي الذي أكد حسام أن لياقته البدنية العالية أسهمت في خروج المسلسل بشكل مميز، كما عبر عن سعادته بالتعاون مع العوضي مؤكدًا أنه سيكون من بين أهم نجوم الأكشن.ويتناول المسلسل قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومي واستخدامهم بشكل كبير في ضرب مؤسسات الدولة، حيث تعرض كل حلقة فى 30 دقيقة، ومن المقرر أن تعلن الشركة مواعيد عرضه خلال الأيام المقبلة.