انخفاض الإنتاج الصناعي الإيطالي 20%

قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية اليوم الخميس إن الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 20% في الفترة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين.وبلغت نسبة التراجع الشهرية، بعد حساب المتغيرات الموسمية، 1ر19%.وانخفض الانتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 5ر42%.وجاءت هذه النسبة أفضل من نسبة انخفاض الانتاج الصناعي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3ر29%. وكانت هذه أسوأ نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ عام 1990.وتتمتع إيطاليا بقطاع صناعي كبير، وكانت أول دولة في أوروبا تفرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما خلف أثارا كارثية على الاقتصاد.