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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو وهبة ضيف شرف أولى حلقات «المؤسسة»

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:16 م
عمرو وهبة
عمرو وهبة
أمير محمد خالد
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انتهى المخرج أحمد الجارحي من تصوير أولى حلقات مسلسل "المؤسسة"، الذي تدور أحداثه حول مشكلات السوشيال ميديا وتأثيرها النفسي على المجتمع في الفترة الأخيرة في إطار كوميدي ساخر.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة تضم عبدالرحمن جاويش، عمر أيمن وبدر نور، وبطولة مجموعة من شباب الممثلين هم أحمد رجب، راندا المهندس، سلمى البنا، كارين وحيد، مارك مجدي وميسرة يحيى. تقوم أحداث المسلسل في ثماني حلقات منفصلة متصلة، كل منها تحكي عن مشكلة من مشاكل المجتمع المصري وتأثيرها النفسي ودور السوشيال ميديا في إطار كوميدي وساخر.

ويظهر الفنان الشاب عمرو وهبة كضيف شرف أولى حلقات المسلسل، ويفاجئ المسلسل الجمهور بضيف شرف جديد من ألمع النجوم في كل حلقة، يأتي ذلك تأكيدًا على عدم إعلان الجهة الإنتاجية عن أي أسماء لفنانين كأبطال للعمل المرتقب.

يذكر أنه من المقرر عرض المسلسل على إحدى منصات الڤيديو الرقمية (الديچيتال) فور الانتهاء من تصوير باقي الحلقات، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إنتاج المزيد من الأجزاء التالية حال نجاح الجزء الأول عند عرضه على الجمهور.
المؤسسة
عمرو وهبة
المؤسسة
عمرو وهبة

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