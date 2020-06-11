1067 إصابة جديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 342 حالة لعمانيين، و725 إصابة لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 19 ألفا و954 حالة إصابة، و89 وفاة وتماثل 6 آلاف و623 حالة للشفاء.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 2747 حالة.