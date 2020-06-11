1067 إصابة جديدة بكورونا في عمان
الخميس 11/يونيو/2020 - 12:15 م
أ.ش.أطباعة
أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 1067 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، منها 342 حالة لعمانيين، و725 إصابة لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 19 ألفا و954 حالة إصابة، و89 وفاة وتماثل 6 آلاف و623 حالة للشفاء.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 2747 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 2747 حالة.