قورة: سعر بلازما متعافي كورونا وصل 5 ألاف دولار بالسوق السوداء

انتقد المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، بيع بعض المتعافين من أزمة فيروس كورونا للبلازما لعلاج المصابين، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست من عادات وتقاليد الشعب المصري، ولكنها تنم على وجود من يستغل الأزمات لجني الأموال، ما يستوجب ضرورة أن تكون هناك آليات لمواجهة هذه السوق السوداء للبلازما، لافتا إلى أن الأسعار تتراوح من ألفين إلى خمسة آلاف دولار في السوق السوداء.وأشار قورة، في بيان له، إلى أن الأزهر حسم هذا الأمر لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه المتاجرة بالبلازما بعقول البعض، من خلال إصدار فتوى لوجوب تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، وحرمة الامتناع عن التبرع بغير عذر، وأن الامتناعُ بغير عذرٍ لا يجوز شرعا ويأثم الممتنع، وان هذا الأمر نوع من الشكر العملي على نعمة العافية بعد البلاء، والشفاء من عضال الدّاء.وطالب قورة، شن حملات توعية للمواطنين المتعافين للتبرع للإجابة حول عدة أسئلة منها على سبيل المثال أن هذه التبرعات لا يتم بيعها، ولم يتم تخصيصها للأغنياء فقط كما يسعى البعض لتبرير هذه الممارسات، وأن هذه البلازما تكون فى خدمة الجميع دون استثناء ودون مقابل.واقترح المهندس ياسر قورة، أن يتم تخيير المتعافى من فيروس كورونا قبل الخروج من المستشفى بالتبرع بالبلازما من عدمه، وفى نفس الوقت يتم إلقاء مزيد من الضوء على الحالات التى تم حقنها بها وتماثلت للشفاء من الشرائح المختلفة للمجتمع، والتوعية حول أهمية التبرع كنوع من أنواع شكر النعمة ورد الجميل.