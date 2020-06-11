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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجري عملة في الجيزة

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:13 م
تاجر عملة
تاجر عملة
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (عامل بإحدى شركات الصرافة – عاطل) بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة حال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة بأسعار السوق السوداء وبحوزتهما المبالغ المالية التالية (50000 دولار أمريكى – 4000 جنيه مصرى – هاتف محمول)، وبفحص الهاتف المضبوط تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما فى التعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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