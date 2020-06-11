الكهرباء: 295 مليون جنيه تكلفة إنشاء محطة محولات «جرزا»

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز، اليوم، عقد مشروع إنشاء محطة محولات "جرزا" جهد 2206611 ك.ف. بمهمات جهد 220 & 66 ك.ف. من النوع المعزول بالغاز (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية حوالى 295 مليون جنيه وبتمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدة التنفيذ التعاقدية 12 شهرًا.وأكدت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة، أن مثل هذه الأعمال تأتي تأكيدًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، كما تأتي استمرارًا لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل.